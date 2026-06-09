ಸಾಧನೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ: ಕಾರವಾರ ಡಿಸಿಎಫ್ ಅಂಥೋನಿ ಎಸ್.ಮರಿಯಪ್ಪ

<p>ಕಾರವಾರ: ‘ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಲಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕಾರವಾರ ಡಿಸಿಎಫ್ ಅಂಥೋನಿ ಎಸ್.ಮರಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೇ ಇತರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಮಾಜದ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನ. ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಮಂಜುನಾಥ ನಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಡಲ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹರಗಿ, ದಿವೇಕರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ಆರ್.ತೋಳೆ, ಬೈಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎಸ್ಐ ನವೀನ್ ಬೋರ್ಕರ್, ಕೈಗಾ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ರಾಥೋಡ್, ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಡಿ ಮನೋಜೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಕಾಂಬ್ಲೆ, ಡಾ.ಹೇಮಗಿರಿ, ಹೇಮಂತ ರಾಮಡಗಿ, ಡಾ.ವಿಜಯರಾಜ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯುಷ್ಮತಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಮುನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್, ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಅಜನಾಳ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಯಮುನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳು ಸಾರಿರುವ ಯುದ್ದವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಎನ್ನುವ ಯುದ್ದದ ವಿರುದ್ದ ನಾವು ಚಳುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-20-1029065014</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>