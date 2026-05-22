ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ

ಕಾರವಾರ: ಪದೇ ಪದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಣಕೋಣ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಳಗಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗುರುವಾರ ಘಾಡಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮೇ 14ರಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹಳಗಾ, ಉಳಗಾ ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಹಣಕೋಣ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕದ್ರಾ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಕನಿಷ್ಠ 5–6 ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಂತೂ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆದಾಗ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಲೈನ್ಮನ್ಗಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಮಂದಿ ಲೈನ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಕದ್ರಾದಿಂದ ಹಳಗಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಣಕೋಣ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಮನೋಜ ನಾಯ್ಕ, ಆನಂದು ನಾಗೇಕರ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಾಯ್ಕ, ಪ್ರಣಯ್ ಕಲ್ಗುಟಕರ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>