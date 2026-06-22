ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವಿಷಜಂತುಗಳ ತಾಣ

<p><em>ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಕಾರವಾರ: ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದು ಕಾಡಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಸರಿಸೃಪಗಳ ಆವಾಸ ತಾಣವಾಗಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ನಗರ, ಪಟ್ಟಣಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಗೋಳು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರವಾರ ನಗರದಲ್ಲೇ ನಗರಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ 2,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ನಿವೇಶನಗಳು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೇದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸೃಪಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂಕೇರಿ, ಸೋನಾರವಾಡಾ, ಕೆಎಚ್ಬಿ ಕಾಲೊನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಅಂತಹ ದೂರು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಶಿರಸಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಸದ್ಯ ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ‘ದುಂಡಶಿನಗರ, ಲಯನ್ಸ್ ನಗರ, ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪ, ಕಸ್ತೂರಬಾನಗರ, ಗಣೇಶನಗರ, ರಾಮನಬೈಲ್, ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದ ಈ ನಿವೇಶನಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕುಡುಕರ ಅಡ್ಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮಾಲೀಕರು ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಸರಿಸೃಪಗಳ ಕಾಟ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಕಸ ಕೊಳೆತು ಇಡಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದುರ್ನಾತ ಹರಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂಬ ದೂರು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಇವೆ. ಅನೇಕ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿಡಲು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ₹12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ದಂಡ ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದರ್ಶಿತಾ ಬಿ.ಎಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು, ಬಳಕೆಯಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಆವರಣವು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>‘ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿವೇಶನದ ಉತಾರ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ, ನಿವೇಶನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿವೇಶನದ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಎಚ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನೂತನ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಹಳ ಜನರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟದೆ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೆಯೇ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.</p>.<p>ಭಟ್ಕಳ ಪಟ್ಟಣದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ನಗರಸಭೆಯವರು ಕಟಾವು ಮಾಡದ ಕಾರಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಂದರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋನಾರಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆದು ಹೋಗುತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ಬಂಕಿಕೋಡ್ಲ, ಗಂಗಾವಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕ, ಓಂ ಬೀಚ್, ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಕಸ ಹಾಕದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಜನರು ಫಲಕದ ಕೆಳಗಿಯೇ ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಂದು ಬಿಸಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.</p>.<p>ಅಂಕೋಲಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಸವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಗ ಹರಡುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಸ ಎಸೆಯುವರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ.</p>.<p>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ, ರವಿ ಸೂರಿ, ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ, ಎಂ.ಜಿ.ನಾಯ್ಕ, ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ, ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಹಬ್ಬು, ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಸುಲಾಖೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗಾಂವ್ಕರ, ಅಜಿತ್ ನಾಯಕ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-20-664101370</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>