ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮನವಿ

ಕಾರವಾರ: ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ (ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್) ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಚಿತ್ತಾಕುಲ ಸೀಬರ್ಡ್ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸೀಬರ್ಡ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 150 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರವೀಣ ತಾಂಡೇಲ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಲೊನಿಯ ಹಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಆದರೂ, ಈಗ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆಡೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸುಭಾಷ ದುರ್ಗೇಕರ, ಉದಯ, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-20-2051704831</p>