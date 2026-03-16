ಕಾರವಾರ: 14 ಸಾವಿರ ಲೀ. ಬಿಯರ್ ವಶ

ಕಾರವಾರ: ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ರಹದಾರಿ ಪತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಬಿಯರ್ ದಾಸ್ತಾನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಮದ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಆಮದು–ರಫ್ತು ರಹದಾರಿ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ತುಮಕೂರು ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಾಸ್ತಾನಿನ ರಹದಾರಿ ಪತ್ರದ ಅವಧಿ ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ 1,200 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 14 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೇರಿ ₹35.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಕಾರವಾರದ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.