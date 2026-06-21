ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಬಳಕೆ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p>ಕಾರವಾರ: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ್ದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಜನಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ, ಶನಿವಾರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಕಾಜುಬಾಗದ ಬಳಿ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಹೇಮಾವತಿ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀಪ್ ತಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನದ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಎಸ್ಐ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ವಾಹನವನ್ನು 15 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಬಳಸದೆ, ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಲು ಆದೇಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ 15 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ವಾಹನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಜನಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಧವ ನಾಯಕ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊಸ ವಾಹನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡವಾಗಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಜೀಪ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-20-410920305</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>