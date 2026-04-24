ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ‘ಮತ್ಸ್ಯ ವಲಸೆ’

<p><em>ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಕಾರವಾರ: ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ಜನರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿರುವ ಮೀನುಗಳೂ ಬೆದರಿವೆ. ಅವು ಸೆಕೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 36ರಿಂದ 38 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಲುಪಿದೆ. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳು ಹಲವು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲು ದೂರ ವಲಸೆ ಹೋಗಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಿಸಿಲ ಝಳದಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಬೈತಕೋಲ, ಮುದಗಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಗಳಿಂದ ಶೇ 85ರಷ್ಟು ಬೋಟ್ಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೋಟುಗಳು ಲಂಗರು ಹಾಕಿವೆ. ಕೆಲವೇ ಬೋಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟ್ ಮಾಲೀಕ ಅಭಿಷೇಕ ದುರ್ಗೇಕರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ನಾಡದೋಣಿಗಳು ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ತೆರಳಿದರೂ ಸಿಗುವ ಮೀನಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಡದೋಣಿ ಮಾಲೀಕ ಗೌರೀಶ ಉಳ್ವೇಕರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬಂಗುಡೆ, ತಾರ್ಲೆ, ಸೊಂದಾಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಮೀನುಗಳು 22ರಿಂದ 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಉಷ್ಣತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅವು ತಂಪು ಅರಸುತ್ತ ಆಳ ಸಮುದ್ರದತ್ತ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಗರಿಷ್ಠ 30ರಿಂದ 40 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲು ದೂರದವರೆಗೂ ಅವು ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೋಣಿಗಳು ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಾರದು. ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳು ದೂರ ಸಾಗಿದರೂ ತೀರಾ ಆಳದವರೆಗಿನ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಕಡಲಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವಕುಮಾರ ಹರಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-20-705837881</p>