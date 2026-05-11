<p><strong>ಕಾರವಾರ</strong>: ಗೋವಾದ ಬೇತುಲ್ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದಗಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿನ 22 ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮುದಗಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಆಳಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ 'ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ' ಹೆಸರಿನ ಬೋಟ್ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ 22 ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಬೋಟ್ ಮುದಗಾ ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.</p><p>'ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬೋಟ್ಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೋಟ್ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಲೆಗಳು ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಕರ ನಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಮೀನುಗಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>