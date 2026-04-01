ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರಿಂದ ಪೂಜೆ

ಕಾರವಾರ: ಇಲ್ಲಿನ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ ಖಾರ್ವಿ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಿತು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಮೀನುಗಾರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ–ಗಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಆಗದಂತೆ ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಅರಿಶಿಣ–ಕುಂಕಮ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಯೂ ನಡೆಯದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-20-1086292995