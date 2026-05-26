ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ದಡ ಸೇರಿದ ದೋಣಿ

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕಾರವಾರ: ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿಯಮದಂತೆ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ದೋಣಿಗಳು ಬಂದರಿನತ್ತ ಮರಳಿ, ಲಂಗರು ಹಾಕಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಮೀನುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು, ಮರಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭದ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ ಕೊನೆಯ ವಾರದವರೆಗೂ ದೋಣಿಗಳು ಆಳಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬಹುತೇಕ ದೋಣಿಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೈತಕೋಲ, ಮುದಗಾ, ಬೇಲೆಕೇರಿ, ಭಟ್ಕಳ, ಹೊನ್ನಾವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಿನ್, ಟ್ರಾಲರ್ ದೋಣಿಗಳು ಲಂಗರು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಬಲೆ, ಇನ್ನಿತರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷವಿಡೀ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಬಳಸಿದ್ದ ಬಲೆ, ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಬಂದರಿನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೊಳೆದು, ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಶೆಡ್ಗಳತ್ತ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

'ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಷೇಧದ ಅವಧಿ ಇನ್ನೂ ಐದಾರು ದಿನ ತಡವಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂಗಾರು ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಪರ್ಸಿನ್ ದೋಣಿ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಶಾಂತ ತಾಂಡೇಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಜುಲೈ 31ರ ವರೆಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗೆ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದಡಕ್ಕೆ ದೋಣಿ ಎಳೆದು ತರಲು ರ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈವರೆಗೂ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಮರಮಟ್ಟುಗಳ ದರವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಾಲರ್ ಬೋಟ್ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ದೂರಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ