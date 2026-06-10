ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಹೂಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಆರೋಪ

<p>ಕಾರವಾರ: ಇಲ್ಲಿನ ಬೈತಕೋಲದ ಗೌಡಾವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಹೂಳೆತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ನಗರಸಭೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ1ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಗೌಡಾವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣು ಹರಿದು ಬಂದು ಚರಂಡಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲಾಗದೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಮನೆ, ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ದೂರು.</p>.<p>‘ಕಳೆದ 2–3 ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೂಳೆತ್ತದ ಪರಿಣಾಮ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೂಳೆತ್ತುವಂತೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಚೆಗೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಕಸಕಡ್ಡಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೂಳು ತೆರವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಿರಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮದಾನ ನಡೆಸಿ ಹೂಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಗೌಡ, ಇತರರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಗೌಡಾವಾಡಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಈಚೆಗಷ್ಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೂಳೆತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ದೂರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಎಇಇ ಸದಾನಂದ ಸಾಳೆಹಿತ್ತಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-20-606889823</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>