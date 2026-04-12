ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

<p>ಕಾರವಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ 21 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಗೇರಿ, ಭಟ್ಕಳದ ಕೊಪ್ಪ, ದಾಂಡೇಲಿಯ ಆಲೂರು, ಅಂಬೇವಾಡಿ, ಅಂಬಿಕಾನಗರ, ಹೊನ್ನಾವರದ ಕೊಡಣಿ, ಕಾರವಾರದ ಕೆರವಡಿ, ಕುಮಟಾದ ಬರ್ಗಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರದ ನಿಲ್ಕುಂದ, ಅಣಲೆಬೈಲ್, ಶಿರಸಿಯ ಮಂಜಗುಣಿ, ಹುಲೇಕಲ್, ಸುಗಾವಿ, ಸಾಲ್ಕಣಿ, ನೆಗ್ಗು, ಜೊಯಿಡಾದ ಅಣಶಿ, ಬಜಾರ್ಕುಣಂಗ, ಶಿಂಗಾರಗಾವ್, ನಗೋಡಾ, ಉಳವಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರದ ನಂದೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏ.15 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, https://www.karnatakaone.gov.in/Public/FranchiseeTeam ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-20-1767004608</p>.