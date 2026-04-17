ತುಕಾರಾಮ ಗೌಡಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಅಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p>ಕಾರವಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈಗಾದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವು ದಿವಂಗತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಬಳಕೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಅಡಿಗ (ಬಿ.ಬಿ.ಅಡಿಗ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹಳಿಯಾಳದ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಪೈಲ್ವಾನ್ ತುಕಾರಾಮ ಗೌಡ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ತುಕಾರಾಮ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಹಳಿಯಾಳ ಕುಸ್ತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಏ.26ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-20-573245385</p>