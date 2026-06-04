ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭ

<p>ಕಾರವಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 6ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ (08382 229857, 9483511015), ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ (08382-226550, 9480805200), ಆಯಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾರವಾರ (08382 223350), ಅಂಕೋಲಾ (08388 230243), ಕುಮಟಾ (08386 222054), ಹೊನ್ನಾವರ (08387 220262), ಭಟ್ಕಳ (08385 226422), ಶಿರಸಿ (9448769569), ಸಿದ್ದಾಪುರ (08389 230127), ಯಲ್ಲಾಪುರ (9902571927), ಮುಂಡಗೋಡ (08301 222122), ಹಳಿಯಾಳ (08284 220134), ಜೊಯಿಡಾ (8310703169), ದಾಂಡೇಲಿ (08284 295959) ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-20-1782066066</p>