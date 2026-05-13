ಗೃಹ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ

ಕಾರವಾರ: 'ಅಂಕೋಲಾದ ವಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಘಟನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಕೀಲ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕ ಭಾಸ್ಕರ ಪಟಗಾರ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಸಚಿವರು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಜಾಯಮಾನದವರಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರೂ ಆಗಿರುವ ನಾಗರಾಜ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ' ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ