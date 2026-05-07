ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಉಪಹಾರಗೃಹಕ್ಕೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಕಾಯಂ

ಕಾರವಾರ: ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಳಿಕ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಟೋವ್ಗಳ ಎದುರು ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಣಸಿಗರು, ಈಗ ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಹೊಗೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸೌದೆ, ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳವರು ಲೋಡ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹಳೆಯ ಉರುವಲುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಉರುವಲು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹3,152ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದರ ₹1,750ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು.

'ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸಿ ಕೆಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏಕಾಏಕಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದ ನಂತರವಂತೂ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೇಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಯೋಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗಲುವ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅಗತ್ಯದಷ್ಟು ಸೌದೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಭಾಸ್ಕರ ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಸೌದೆ ಒಲೆಗೆ ಸೌದೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಜಾಗ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಡೀಸೆಲ್, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ ಉರಿಸಬಹುದಾದ ಸುಧಾರಿತ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುವುದು — ಶ್ಯಾಮ್ ಬಸ್ರೂರು, ಕಾರವಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ಬರದ ಪೂರೈಕೆ

'ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ದರವನ್ನೂ ಆಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳವರು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.