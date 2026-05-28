ಕಾರವಾರ; ಹಲಸು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಮೇಳ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಕಾರವಾರ: 'ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮೇ 29ರಿಂದ 31ರ ವರೆಗೆ ಹಲಸು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರವಾರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಅರ್ಜುನ್ ಉಪಾಧ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆನಕ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆನಕ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಹಲಸು ಮೇಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ತಿನಿಸುಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಕೇರಳದ ಅಲೆಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಲಸಿನ ಪಾಕ ತಜ್ಞರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕೋಲಾದ ಕರಿ ಇಶಾಡ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲಸಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಮೇಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಮರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಮೋಲ ರೇವಣಕರ, ಪ್ರಸನ್ನ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ, ವಿನೋದ ಕೊಠಾರಕರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>