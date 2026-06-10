ಕಡವಾಡ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತ, ಮೀನುಗಾರರ ಪವಾಡ ಸದೃಶ ಪಾರು

<p>ಕಾರವಾರ: ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಂಕೇರಿ ಮತ್ತು ಕಡವಾಡ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 64 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ‘ಕಡವಾಡ ಸೇತುವೆ’ ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಭಾಗಶಃ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>‘ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಐದಾರು ಮಂದಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮುರಿದು ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಕಡವಾಡ ಭೋವಿವಾಡಾದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>1962ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಸೇತುವೆ ಕಾರವಾರ ನಗರ, ಕಡವಾಡ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬೆಸೆಯಲು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿತ್ತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆ ಬಳಸಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಕಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 108 ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ನದಿಯ ಇಳಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಂಬಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಚಿಮಣಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಮೀನು ಹಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೇತುವೆ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಚಟವಟಿಕೆಗೆ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಆಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಕಡವಾಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಸುಶಾಂತ್ ಭೋವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1958ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೂರ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಮಂಜೂರಾಯಿತು. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದಯ ಭೋವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-20-679964327</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>