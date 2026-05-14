ಕದಲದ ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಾಕವಚ!

ಕಾರವಾರ: ಕೈಗಾದ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ವೇಳೆ ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದ ಅಣು ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಾಕವಚ (ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಎಂಡ್ಶಿಲ್ಡ್) ವಾರ ಕಳೆದರೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ಟುಗಾ ಸಮೀಪ ಮೇ 7ರಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಮಲ್ಟಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಾಹನ ಪಲ್ಟಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಯಂತ್ರವೂ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಧರೆಗೆ ವಾಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಒಂದಿಂಚೂ ವಾಹನ, ಯಂತ್ರ ಕದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ!</p>.<p>120 ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರದ ಈ ಉಪಕರಣ ಕೈಗಾ ತಲುಪಲು ಕೇವಲ 4 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಗುಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೈಗಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟು ಜಾಗ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ತೂಕದ ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೇನ್ ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ದಿನ ವಿಳಂಬ ಆಗಬಹುದು' ಎಂದು ಕೈಗಾ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>