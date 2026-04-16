ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರ

ಕಾರವಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯದ ವಿಕರಣ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಬುಧವಾರ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿತು. ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಯಂತ್ರ ಸಾಗಾಟದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದವು.

ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಅಡಿಗೂ ಎತ್ತರದ, 120 ಟನ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರವುಳ್ಳ ಮಲ್ಟಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಹಿಂದೆಯೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದ ಯಂತ್ರ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಯಂತ್ರವು ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

ಸುಭಾಷ್ ವೃತ್ತ, ಸವಿತಾ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಯಂತ್ರ ಕೈಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಬಾಂಡಿಶಿಟ್ಟಾವರೆಗೆ ಮೂರುವರೆ ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 8 ತಾಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗುಲಿತು. ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕುತೂಹಲಭರಿತವಾಗಿ ಜನರು ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದರು.

'ಅಣು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಲಾರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಬ್ರೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಸೂರತ್ನಿಂದ ಯಂತ್ರ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾ ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ತಗುಲಬಹುದು' ಎಂದು ಸಾಗಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಬ್ರೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260416-20-330762917