ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸಿದ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ಸಾಮಗ್ರಿ!

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕಾರವಾರ: ಕೈಗಾ ಅಣು ಸ್ಥಾವರದ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ಭಾರದ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಕಾರವಾರ–ಕೈಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ಆರೋಪ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿರುವುದಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿ ಜನರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ.

ನಗರದಿಂದ ಕೈಗಾದವರೆಗೆ 49 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗ ಕೈಗಾ ಅಣು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 140ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಪದೇ ಪದೇ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.

'ಅಣು ಸ್ಥಾವರದ ಹೊಸ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಅತಿ ಭಾರದ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಶಿರವಾಡದ ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ ದೂರಿದರು.

'ಕಾರವಾರ–ಕೈಗಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 30–35 ಟನ್ ಭಾರದ ವಾಹನ ಸಾಗಲು ಮಾತ್ರವೇ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಕೈಗಾಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಸುವ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು 50–60 ಟನ್ ಭಾರದ್ದಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಸೂಚನೆ ಆಧರಿಸಿ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಕೈಗಾವರೆಗೆ ಕೆಲ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಈ ವೇಳೆ ಶೇಜವಾಡ, ಮಂದ್ರಾಳಿ, ಕಿನ್ನರ, ಕೆರವಡಿ ಸಮೀಪ 4 ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆ, 5 ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಸೇರಿ 9 ಸೇತುವೆಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ರಾಮು ಅರ್ಗೇಕರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ