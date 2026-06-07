ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
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ಭಾನುವಾರ ಪುರವಣಿ: ನದಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಕೈಗಳು..

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 2:09 IST
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ಬಕಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಏಳುವುದು ಇವರ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕು. ಸಮುದ್ರದ ಅಳಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳೇ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು. ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ನದಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ದುಡಿಮೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಅಪರೂಪದ ಬದುಕಿನ ಕಥನ.
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