ಭಾನುವಾರ ಪುರವಣಿ: ನದಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಕೈಗಳು..

<blockquote>ಬಕಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಏಳುವುದು ಇವರ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕು. ಸಮುದ್ರದ ಅಳಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳೇ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು. ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ನದಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ದುಡಿಮೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಅಪರೂಪದ ಬದುಕಿನ ಕಥನ.</blockquote>.<p>ಕಾರವಾರದ ಕಾಳಿ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಹಾದು ಬರುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅವರು ಹೀಗೇಕೆ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಏನನ್ನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತು. ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೋಡಿಬಾಗದ ಗಲ್ಲಿಯೊಳಗೆ ಗಾಡಿ ತಿರುಗಿಸಿ, ನಂದನಗದ್ದಾದ ಸಂತೋಷಿಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನಿಂತಾಗಲೇ ಅವರ ಮುಳುಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಿತು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ತಣಿಯಲಿಲ್ಲ; ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುಮಟ್ಟದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸುಂಕೇರಿಯ ನಾಗವೇಣಿ ಸಾರಂಗ, ದೀಪಾ ಮೇಥಾ, ಅಳ್ವೆವಾಡಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಗಿರಫ್, ಪಂಡರಿನಾಥ ಸಾರಂಗ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರು ಮಾತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರು.</p>.<p>‘ಸಮುದ್ರ ಇಳಿತ ನೋಡಿ ನದಿಗೆ ಇಳಿದೆವು. ನದಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವನ್ನು ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಉಳಿದಿದ್ದಷ್ಟನ್ನು ಮನೆಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು’ ಎಂದು ನಾಗವೇಣಿ ಆಗಷ್ಟೇ ದಡ ತಲುಪಿದ್ದ ದೋಣಿಯತ್ತ ಕೈ ತೋರಿಸಿದರು. ಪಾತಿದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಬುಟ್ಟಿಗಳ ತುಂಬ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ಮೂರು ದೋಣಿಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು.</p>.<p>‘ದಿನವಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮುಳುಗು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಲ್ಲವೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕಿಸಕ್ಕನೆ ನಕ್ಕರು.</p>.<p>‘ದಿನವಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿರಲು ನಾವು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದವರಲ್ಲ. ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ಆರಿಸಲು ಹೋಗುವವರು. ಸಮುದ್ರದ ಇಳಿತ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು, ನದಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತೇವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಬಾರಿ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಎರಡು-ಮೂರು ತಾಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು, ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ದೀಪಾ ಮೇಥಾ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಕರಾವಳಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಮರಳು ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಅತಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಸಂತತಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಬದುಕಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಈ ಕೈಗಳು ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇವೆ.</p>.<p>ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ಹಾಕುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಇಳಿತದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮರಳು ಮತ್ತು ಕೆಸರಿನೊಳಗೆ ಹುದುಗಿರುವ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದಲೇ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮುಳುಗಿದರೂ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ, ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ತಳದ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಿ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ಸಿಗುವ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಮೀಟರ್ ದೂರವಿರುವ, ನದಿ ರಭಸದೊಂದಿಗೆ ಹರಿದು ಸಾಗರ ಸೇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮುಳುಗು ಹಾಕುತ್ತ, ನದಿ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಓಡಾಡುತ್ತ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ಆರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಕರಾವಳಿಯ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕಿನ ಕಥನ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು.</p>.<p>ಅಪಾಯ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ಹಾಕಿ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು, ನೀಲಿಕಲ್ಲು, ತಿಸ್ರೆ, ಕುಬ್ಬೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೂರದವರೆಗೆ ಹರಿದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ಕಾಳಿ, ಅಘನಾಶಿನಿ, ಶರಾವತಿ, ಗಂಗಾವಳಿ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟಾಪುರ ನದಿಗಳ ಅಳಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ‘ತಿಸ್ರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕುಮಟಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಬೆಳಚು’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಪ್ಪು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡುವ ಮೃದ್ವಂಗಿಗೆ ‘ತಿಸ್ರೆ’, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಿಪ್ಪು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮೃದ್ವಂಗಿಗೆ ‘ಕಲ್ವಾ’ ಅಥವಾ ‘ಕಲಗಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರವಾರ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಂಕೇರಿ, ನಂದನಗದ್ದಾ, ಕೋಡಿಬಾಗ, ಅಳ್ವೆವಾಡಾದ ನೂರಾರು ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ಆರಿಸುವುದು ಜೀವನೋಪಾಯ. ಕುಮಟಾದ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ದಂಡೆಯ ದೀವಗಿ, ಮಣಕೋಣ, ಮಿರ್ಜಾನ, ಮುಸುಗುಪ್ಪಾ, ಹೊಂಡದಕ್ಕಲ ಹಾಗೂ ಅಘನಾಶಿನಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲ. ಶರಾವತಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಾಪುರ ನದಿದಂಡೆಯ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಚಿತ್ರಣ ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಪಾತಿದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮೂರು ತಾಸು ಶ್ರಮಪಟ್ಟರೆ ಕನಿಷ್ಠ 60ರಿಂದ 70 ಕೆ.ಜಿ. ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ತರುತ್ತೇವೆ. ಮೀನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 100 ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳ ಒಂದು ರಾಶಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹150ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ಆಗಷ್ಟೇ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ ದೀವಗಿಯ ಸಂತೋಷ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಆರಿಸಿ ತರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ನದಿಯಂಚಿನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ, ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ಆರಿಸಿ ತರುವುದು ನಾವು. ಆದರೆ, ಹಣದ ತುರ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ದರಕ್ಕೇ ಮಾರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅಘನಾಶಿನಿ ದಂಡೆಯ ಮಾದೇವಿ ಹರಿಕಂತ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ಆರಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವವರೆಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿರಗುಂಜಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರಿ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದವು ಮನೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಅಡುಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರು, ಸುಕ್ಕಾ ಬಾಜಿ ಹಾಗೂ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳ ಊಟದ ತಟ್ಟೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಾಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರವಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೆರೆಯ ಗೋವಾದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸುಕ್ಕಾ ಬಾಜಿ, ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲಿನ ಸಾರು ಹಾಗೂ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಳದ ನದಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳು ಮೇ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ನದಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹರಿವಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂತತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಕಡಲ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಶಿವಕುಮಾರ ಹರಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಕಾಳಿ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿಂದ ನದಿಯತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಕಾಣುವ ಆ ಮುಳುಗುಗಳು ಕೇವಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ದೇಹಗಳಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಸಮುದ್ರದ ಇಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕುವ ಜನರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನದಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವ ಆ ಕೈಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೂ, ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿವೆ. ಅಳಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಈ ಮುಳುಗುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನದ ಕಥೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಹಜೀವನವೂ ಅಡಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳೇ ಮಾರಕ</strong></p><p>ಶುದ್ಧ ಸಿಹಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬೆರೆಯುವ ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಕಡಿಮೆ ಆಳದ ನೀರು, ಮರಳಿನ ನೆಲಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಿ ಹಾಗೂ ಶರಾವತಿ ಅಳಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂತತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲಿನ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಎನ್.ಎಂ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನದಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹರಿವು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p><p>ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೇನಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಶಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಖಾದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕರವೂ ಹೌದ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಅವು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕಲುಷಿತ ಅಥವಾ ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಡಲ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಶಿವಕುಮಾರ ಹರಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>