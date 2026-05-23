ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಯ

ಕಾರವಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಸಗಿರಿಯ ಬಂದರವಾಡಾದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶುಕ್ರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಡಾ.ದಿಲೀಷ್ ಶಶಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತ ದಿನದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀರು ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಬಂದರವಾಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ನೀರು ತರಲು ಕಿ.ಮೀ.ಗಟ್ಟಲೆ ದೂರದಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಾವಿ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಚೆಗೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಮನೋಜ ಕಾಣಕೋಣಕರ, ತುಳಸಿದಾಸ ಕಾಣಕೋಣಕರ, ರಾಜಶ್ರೀ ಸಾದಿಯೆ, ಕವಿತಾ ಮೇಥಾ, ಜನಾರ್ಧನ ಟಕ್ಕರ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>