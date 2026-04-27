ಕ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕರ ಸಂಘ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ

ಕಾರವಾರ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರವಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿಮ್ಸ್) ಬೋಧಕರ (ಟೀಚರ್ಸ್) ಸಂಘ ನೂತನವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ.ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆ., ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾಚಕನೂರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಡಾ.ವಿಜಯರಾಜ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್.ಎಂ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಡಾ.ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾಲಿಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್, ಡಾ.ಮಧುಕರ್ ಕೆ.ಟಿ, ಡಾ.ಶ್ರುತಿ ಎಚ್.ಎನ್., ಡಾ.ಮಾಲತೇಶ ಉಂಡಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆರ್.ಟಿ ಅವರು ಸಂಘವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇದಭಾವ ಎಣಿಸದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಷ್ಣು ಪಟಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಡಾ.ಅನನ್ಯ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>