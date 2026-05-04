‘ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ’

ಕಾರವಾರ: 'ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲೇಬೇಕು' ಎಂದು ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಮುನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಐಟಿಯು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯುದ್ಧದಾಹಿ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮುಷ್ಕರಗಳು ನವ ಉದಾರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣದ ಎದುರು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗರಹಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಶೋಷಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಿಐಟಿಯು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಕಣಕೋಣಕರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಓದಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಫ್ಐ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ವೀರೇಶ್ ರಾಠೋಡ, ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿಮಲಾ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>