ದಾಖಲೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ‘ಪರಿಹಾರ’

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕಾರವಾರ: ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಭಾಗದ ಮುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಐಎಡಿಬಿ) ಮೂರು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕೇಳಿದ 21 ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಲು ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹಲವು ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಟ್ಟು 209.34 ಎಕರೆ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 73.6 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ರೈತರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

'ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ರೈತರು ನೀಡಿದ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಮುಂದಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಆದೇಶವಾಯಿತು. ಆಗ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆವು' ಎಂದು ಮುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

'ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವುದೇ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

'ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು 90ರ ದಶಕದ ಪಹಣಿ ಪತ್ರ, ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ದಾಖಲೆ, ಭೂಮಾಲೀಕರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ವಾರಸಾದಾರರಿಗೆ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಹಸ್ತಾಂತರವಾದ ವಾರಿಸಾ ದಾಖಲೆ, ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ರಿಂದ ನಿರಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ 21 ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೆಎಐಎಡಿಬಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ನಿವೇಶನಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾಲಿಕತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರು ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಂದ್ರ ಗಾಂವಕರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ