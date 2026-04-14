ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ

ಕಾರವಾರ: 'ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಾಯ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಭಟ್ಕಳ, ದಾಂಡೇಲಿ, ಜೊಯಿಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಹಲವು ಹೋಂ ಸ್ಟೇ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಝಡ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಡೆದಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜೊಯಿಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಹೋಂ ಸ್ಟೆಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ. ನಿರ್ಬಂಧ ಇದ್ದರೂ, ಡಿಜೆ ಅಬ್ಬರ, ಪರಿಸರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಾಮಣಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 35 ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಇವೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 40ರಿಂದ 45 ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿವೆ. ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕೆಲ ಹೋಂಸ್ಟೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಜು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಈಜು ಕೊಳ ಕಟ್ಟಿ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮೋಜು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂದೀಪ ನಾಯ್ಕ, ಶಿವರಾಮ ದೇಸಾಯಿ, ಪರಶುರಾಮ ಮೊರಸ್ಕರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>