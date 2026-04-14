ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು!

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕಾರವಾರ: ಎರಡು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಗಮನಿಸುತ್ತ, ಚುಕುಬುಕು ಸದ್ದು ಆಲಿಸುತ್ತ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು' ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಮರಳುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ.

2006ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದ ಶೆಡ್ನೊಳಗೆ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ 'ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಹೆಸರಿನ ಪುಟಾಣಿ ರೈಲನ್ನು ಮರುಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

'ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರೈಲು ತಜ್ಞರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಲತೀರದ ಬಳಿ ರೈಲು ಹಳಿ ಮರುನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗಿರುವ ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಭಟ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

'ಪುಟಾಣಿ ರೈಲಿನ ಹಳಿಗಳ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ರೈಲು ಹಳಿ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿತವಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ (ಸಿಆರ್ಝಡ್) ಅನುಮತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಜ್ಞರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.

1999ರಿಂದ 2006ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಕರ್ಷಕ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಕಡಲತೀರದ ಗುಂಟ ರೈಲಿನ ಓಡಾಟ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು ಆರಂಭವಾದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆತು 50 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ಎಂದೂ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಕೊರೆತದಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ರೈಲು ಹಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಳಿಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದವು. 2006ರಲ್ಲಿ ಐಎನ್ಎಸ್ ಚಪಲ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260414-20-22448870