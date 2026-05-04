ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ತಯಾರಿ

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕಾರವಾರ: ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಚುರುಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಾಟಾಚಾರದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದರೂ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ಆರೋಪ.

'ಕಾರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಕಸಕಡ್ಡಿಯನ್ನಷ್ಟೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯದೆ ಜಲಾವೃತ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಲಿ' ಎಂದು ಮುರಳೀಧರ ಮಠ ರಸ್ತೆಯ ನಿವಾಸಿ ಶೈಲಜಾ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.

'ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ 150 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದಷ್ಟು ಚರಂಡಿ, 5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತಲು ₹45 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹೂಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಎಇಇ ಸದಾನಂದ ಸಾಳೆಹಿತ್ತಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಿರಸಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಹುತೇಕ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲಪೂರ್ವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ದುಂಡಶಿನಗರ, ದೇವಿಕೆರೆ ಕೆಳಭಾಗ, ಚಂದ್ರಾ ಲೇ ಔಟ್, ಗಣೇಶನಗರ, ರಾಜೀವನಗರ, ಕೋಟೆಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಚರಂಡಿಗಳು ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಮನೆಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತೆರವಿಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವು ಕಸದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ವೈಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಮುಂಡಗೋಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.

ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗಯುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಂತೂ ಚರಂಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ತುಂಬಿದೆ. ಗಂಜಿಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ, ಅಂಗಡಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಸಾದ ದೂರಿದರು.

ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 23 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. 75 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ