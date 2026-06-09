ಸಾಗರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ

<p>ಕಾರವಾರ: ‘ಕಡಲ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಹತ್ತರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಕಾರವಾರ ಡಿಸಿಎಫ್ ಅಂತೋನಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಡಿಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಡಲ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸಾಗರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ‘ಸಾಗರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ’ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೊನ್ನಾವರ ಡಿಸಿಎಫ್ ಯೋಗೀಶ್ ಸಿ.ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ಮುಗಳಿ ಕಡಲಧಾಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಗರ ಸಂರಕ್ಷಣ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾಳಿದಾಸ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ ವಿವರಿಸಿ, ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹರಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸಿಎಫ್ ಕೆ.ಡಿ.ನಾಯ್ಕ, ಆರ್ಎಫ್ಒ ಕಿರಣ್ ಮನವಾಚಾರಿ, ಉಪ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ರೋಹನ್ ಭುಜಲೆ, ಪ್ರಾಧರ್ಯಾಪಕರಾದ ಹನುಮಂತ ಮುಸ್ತಾರಿ, ಶಿವರಾಂ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ್ ವಿ, ರಘುರಾಮಡು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ರಜತ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೇಯಾ, ನುಷಾ ಖಾನ್, ಶಿಶಿರ್ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-20-798172300</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>