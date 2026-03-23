ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವ ತೆರೆದ ಬಾವಿ

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕಾರವಾರ: ಈಚೆಗೆ ಶಿರಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಬಾಲಕಿ ಪಾರಾದಳು. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ತೆರೆದ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು.

ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಘಟನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗಲಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲೊಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ತೆರೆದ ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ಆರೋಪ.

ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನೆಲಮಟ್ಟದ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆರೆಗಳು ಅಪಾಯ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

'ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ, ಮುಡಗೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಹತ್ತಾರು ಬಾವಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಳಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವಘಡ ಘಟಿಸಿದ್ದರೂ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರಾಗಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕಿಶನ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ.

ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಬೇಲಿಯಿಲ್ಲದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆರೆಗಳೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಬಿಸಲಕೊಪ್ಪ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಗೌಡಳ್ಳಿ, ಕಲಕರಡಿ, ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಂಡಗಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಈ ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಇವು ಮೃತ್ಯುಕೂಪಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

'ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳು ಈಗಲೂ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಬೆಳೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೆಳೆ ಇರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮೇಯಲು ಹೋದಾಗ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದು ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೇಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಗಜು ನಾಯ್ಕ.

ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಾದಿಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಕಾಳಮ್ಮನಗರದ ಗಂಗಾಧರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಬಾವಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲವೆಡೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಪಾಳುಬಾವಿ ಇದೆಯಾದರೂ ಅವಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳಲ್