ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಬಾಡಿದ ಉದ್ಯಾನ

<p><strong>ಕಾರವಾರ</strong>: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು, ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿ ನಲಿಯಲು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದವರು ಮುರಿದ ಜೋಕಾಲಿ, ಒಡೆದ ಜಾರುಬಂಡಿ ಕಂಡು ಬೇಸರದಿಂದ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿದ ಸಸಿಗಳು, ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಕಿತ್ತ ವಾಯುವಿಹಾರ ಪಥದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರು ಉದ್ಯಾನಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಉದ್ಯಾನಗಳ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವೆಡೆ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಳೆಗುಂದಿದ್ದ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಈಗ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದ ಉದ್ಯಾನ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಶಿರಸಿ ನಗರದ ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪದ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಉದ್ಯಾನ, ಜಯನಗರದ ಉದ್ಯಾನ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಪರಿಕರಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ.</p>.<p>‘ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಡಲು ಅಳವಡಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮೋದ ರಾವ್.</p>.<p>ಭಟ್ಕಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧೀನದ ಸರ್ದಾರ ವಲ್ಲಬಾಯಿ ಉದ್ಯಾನ ಸೊರಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಮ್ ಪರಿಕರಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಸದಾ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಮುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಕೋ ಪಾರ್ಕ್ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಗೋಕರ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜು ₹1ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯಾನ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜೋಕಾಲಿ, ಜಾರುಬಂಡಿ ಮುಂತಾದ ಪರಿಕರ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಉದ್ಯಾನದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಸಾದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂಕೋಲಾ ಪಟ್ಟಣದ ಹುಲಿದೇವರವಾಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿರಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ ಸದಾ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಐಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಡುಕೆರೆ ಇದ್ದರೂ ಕಾರಂಜಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಕುಡುಕರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು. ಕುಡಿದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಸೆದು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.</p>.<p>ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಶಂಕರ ಮಠದ ಸಮೀಪದ ಉದ್ಯಾನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರುವವರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರು, ವೃದ್ಧರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಧನುಷ ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಉದ್ಯಾನಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕರ್ನಲ್ಹಿಲ್ ಸಮೀಪದ ಉದ್ಯಾನದ ಪರಿಕರಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಕುಡಿತ ಮತ್ತಿತರ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಲು ಕೆಲ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ರಾಯಲ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನ ತೀರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಪರಿಕರಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಗ್ಗುಪಾಳ್ಯದ ರಮೇಶ ಮೇಸ್ತ ಹೇಳಿದರು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭಾತನಗರದ ಉದ್ಯಾನ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ದೂರು.</p>.<p>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ:</p><p>ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ, ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ, ಎಂ.ಜಿ.ನಾಯ್ಕ, ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಹಬ್ಬು, ರವಿ ಸೂರಿ, ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ, ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಸುಲಾಖೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗಾಂವ್ಕರ, ಸುಜಯ್ ಭಟ್, ಅಜಿತ್ ನಾಯಕ.</p>.<div><blockquote>ಶಿರಸಿಯ ಅಮರಜವಾನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯದೆ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ </blockquote><span class="attribution">ವಾರಿಜಾ ಹೆಗಡೆ,ಶಿರಸಿ ನಿವಾಸಿ</span></div>.<div><blockquote>ಕುಮಟಾ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಂಚಿಗಿರುವ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಎಂ.ಆರ್.ಸ್ವಾಮಿ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ</span></div>.<div><blockquote>ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ತಾಸಿನಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ತೆರೆಯಬೇಕು</blockquote><span class="attribution">ರಾಜು ಉಡುಪಿಕರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ನಿವಾಸಿ</span></div>.<p><strong>ಹದಗೆಟ್ಟ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರತಿಮೆ</strong></p><p>ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮರಡಿಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಕಿಲ್ಲಾ ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಉದ್ಯಾನಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಸರ್ಗಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪಥದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕಳೆಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ ಎಂಬದು ಜನರ ದೂರು. ‘ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರಕ್ಕೂ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸುರೇಖಾ ಗುನಗಾ ದೂರಿದರು.</p>.<p><strong>ತೆರವುಗೊಂಡ ‘ಮಾಲಿ’ ಹುದ್ದೆ</strong></p><p>ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 11 ಉದ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ನಗರಸಭೆ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಮಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಒತ್ತಾಯ.</p>