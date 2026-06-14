ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಸರೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಪಿಎ

<p>ಕಾರವಾರ: ‘ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘ (ಕೆಪಿಎ) ಆಸರೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಪಿಎ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್.ನಾಗೇಶ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ನಾಮಿನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೆರವಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಯೋಜನೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಸಂಘದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನವು ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ₹110 ಆಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸಾವಿರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೇರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೆಪಿಎ ಹೊಂದಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಆಸರೆ, ಕೇರಳಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೆಸರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಹೊನ್ನಾವರ, ಕಾರವಾರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತಾನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಅನಂತ ಪೈ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಭಂಡಾರಿ, ಕಿರಣ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-20-980027308</p>