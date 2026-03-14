ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡುವೆ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂತು ಯುಎಇ ಬಿಟುಮಿನ್‌ ನೌಕೆ

<p><strong>ಕಾರವಾರ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಟುಮಿನ್ ಸಾಗಣೆಯ ಹಡಗು ಬಂದಿದೆ.</p><p>'ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ (ಯುಎಇ) ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಮೂಲದ 'ಚೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್' ಹೆಸರಿನ ಹಡಗು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂದರು ತಲುಪಿತು. ಬಿಟುಮಿನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಪುನಃ ಯುಇಎ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು' ಎಂದು ಬಂದರು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬಿಟುಮಿನ್ ಪೂರೈಸುವ ಹಡಗುಗಳು ಬರುವುದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ<br>ತೀವ್ರ ಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ<br>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದ ಹಡಗು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 3,100 ಟನ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ಅನ್ನು ಅದು ಪೂರೈಸಿದೆ' ಎಂದು ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿ ನಿತೇಶ ಸಾರಂಗ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>