ಕಾರವಾರ ತಲುಪಿದ ಯುಎಇ ಹಡಗು

<p><strong>ಕಾರವಾರ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ (ಯುಎಇ) ಹೊರಟು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿದ ಎಂಎಸ್ಜಿ ಹೆಸರಿನ ಹಡಗು, ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ತಲುಪಿತು.</p>.<p>‘ಗ್ಯಾಬೊನ್ ದೇಶದ ಧ್ವಜವುಳ್ಳ ಈ ಹಡಗು ಯುಎಇಯ ಶಾರ್ಜಾ ಬಂದರಿನಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ತಂದಿದೆ. 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು’ ಎಂದು ಬಂದರು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಯುಎಇಯಿಂದ ಚೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಸರಿನ ಹಡಗು 3,100 ಟನ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ತಂದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಡಗು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಾರವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮೂರನೇ ಹಡಗು ಇದು. ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿರದಿದ್ದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 10ರಿಂದ 15 ಹಡಗುಗಳು ಬಿಟುಮಿನ್ ಹೊತ್ತು ಬಂದರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>