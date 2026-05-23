ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ: ದೂರು ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರೆ

ಕಾರವಾರ: 'ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ದೂರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ದೂರು ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾಗದು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸತೀಶ ಸೈಲ್ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ಸಲಕರಣೆ ಕೊರತೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಇ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>'ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ 57 ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಇಇ ರೋಶನಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ಯಾಂಗ್ಮನ್ಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಹನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕ, ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು. ಜನರು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿರಿ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸೈಲ್ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಣಗಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಬೈತಕೋಲದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ಮರಗಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕೈಗಾಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾನಿಯಾದರೂ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿನ್ನರದ ದಿಲೀಪ ಕೊಠಾರಕರ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಹೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ತಕ್ಷಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆರ್ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಾಬು ಅಂಬಿಗ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಣೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ವೀರನಗೌಡರ ಏಗನಗೌಡರ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ರೂಪಾ ಬಾಡಕರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>