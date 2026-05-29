ಮಳೆಗೆ ಕೆಸರಾದ ರಸ್ತೆ; ಜನರ ಪರದಾಟ

ಕಾರವಾರ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಜುಬಾಗದಿಂದ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಧ್ವಾನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಕೆಲಸವೇ ನಿಮಿಷ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅಗೆದಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರವಾರ–ಕೋಡಿಬಾಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೆಸರು ಹರಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.</p>.<p>'ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗಲೇ ಅಗೆದು ಹಾಳುಗೆಡವಲಾಗಿದೆ. ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನದ ಸಣ್ಣ ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಗೊಂಡರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಜುಬಾಗ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಜೀತ್ ಮಹೇಕರ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಕಿರಿದಾದ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಗೆದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದರೆ ದೂಳು, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕೆಸರು ರಸ್ತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಂತೋಷ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನಾದರೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಎಇಇ ಸದಾನಂದ ಸಾಳೆಹಿತ್ತಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>