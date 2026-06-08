ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರಿಗೆ ತಡೆ; ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

<p><em>ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಕಾರವಾರ: ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುವ ಆತಂಕವೂ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಮಳೆನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿರುವುದು ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ನಿಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಡೆಂಘಿ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಚಿಕುನ್ಗುನ್ಯಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹರಡುವ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಾಣು ಉಳ್ಳ ನೀರಿನಿಂದ ಕಾಲರಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುಟ್ಟಿ, ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಮಳೆನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾರೇಜ್, ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗಳ ಬಳಿ ಗುಜರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಆಸ್ಪದವಾಗುವಂತೆ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ರೋಗವಾಹಕ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.</p>.<p>ಕಾರವಾರ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಕೋಣೆನಾಲಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭದೊಡನೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಗಳು ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.</p>.<p>ಶಿರಸಿ ನಗರದ ಗಣೇಶನಗರ, ರಾಜೀವನಗರ, ಲಿಡ್ಕರ್ ಕಾಲೊನಿ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತು ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗ ವಿಸ್ತರಣೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಕಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದರೂ, ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೇ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಸರ್ಮಪಕ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಓಣಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ದೂರು.</p>.<p>ಶಿರವಾಡ, ಸದಾಶಿವಗಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಇರುವ ಗುಜರಿ ಅಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ರೋಗರುಜಿನಗಳು ಹರಡುವ ಸೊಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜೇಶ ನಾಯ್ಕ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ನಂದೀಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪವೇ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರಕಾಶ ಬಡಿಗೇರ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಸದ ವಾಹನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರು ಕಸವನ್ನು ಗಾಡಿಗೆ ನೀಡದೆ ಮನೆಯ ಎದುರಿನ ಚರಂಡಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ನೂತನನಗರ-ಜಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.</p>.<p>ಕುಮಟಾ ಪಟ್ಟಣ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಹೂವಿನ ಕುಂಡ, ಪಾತ್ರೆ, ಟೈರ್, ಎಳನೀರು ಚಿಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಶುಚಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊನ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನೇ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ತೊಡಕುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ದೂರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪದನಾ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿವೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಸಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಅಸಹಕಾರ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೋರ್ವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಳೆ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಕ ಬನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗಾಂಧಿನಗರ ,ಹಳೆದಾಂಡೇಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಹಾಗೂ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ರತ್ನ ಕುಮಾರ ಎಸ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ, ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ, ರವಿ ಸೂರಿ, ಎಂ.ಜಿ.ನಾಯ್ಕ, ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ, ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ, ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಸುಲಾಖೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗಾಂವ್ಕರ, ಅಜಿತ್ ನಾಯಕ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-20-1911110951</p>