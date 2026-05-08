ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ; ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಕಾರವಾರ: ನಗರದ ಹಬ್ಬುವಾಡಾ, ಗೀತಾಂಜಲಿ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪದ ಕಾರವಾರ–ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಡಿಸಿದವರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಯಿತು.

'ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸುವ ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವಲಾಗಿದೆ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಶಾಸಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಡಾಂಬರು ಹಾಕಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಔಚಿತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಹಬ್ಬುವಾಡ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿದವರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ ಸಾಳುಂಕೆ, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ ಕುರ್ಡೇಕರ, ಸುಭಾಷ ಗುನಗಿ, ರವಿರಾಜ್ ಅಂಕೋಲೇಕರ, ಕಿಶನ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಅಮಿತ್ ಕಾಮತ, ಹನುಮಂತ ತಳವಾರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ