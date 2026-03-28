ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆ

ಕಾರವಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸದಾಶಿವಗಡ ಸಮೀಪದ ಸಾವರಪೈ ಗ್ರಾಮದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರತೆಯೊಂದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೋನು ಬಳಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ.</p>.<p>ಸಾವರಪೈನ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿಯೇ ಅರಣ್ಯ ಇದ್ದು, ಚಿರತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿರತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೋನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿರತೆ ಸೆರೆಯಾಗುವಂತೆ ಹಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಯಾಯಿತು' ಎಂದು ಗೋಪಶಿಟ್ಟಾ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಆರ್ಎಫ್ಒ ವಿ.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಂದಾಜು 3 ವರ್ಷದ ಚಿರತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿರತೆಯನ್ನು ದಾಂಡೇಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>