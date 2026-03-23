‘ಉಳಗಾ–ಕೆರವಡಿ ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮ’

<p>ಕಾರವಾರ: ‘ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇ ಹೊರತು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯ ಅರಿತ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸತೀಶ ಸೈಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಒದಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರ–ಅಂಕೋಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅಜ್ವಿ ಓಶನ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮೊದಲ ಅವಧಿಗೆ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸೇತುವೆ, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಉಳಗಾ–ಕೆರವಡಿ ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸದ್ಯದ ಗುರಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಶಾಸಕರಾದವರು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತತ್ವ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಸತೀಶ ಸೈಲ್ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಮಹಾಂತ ಭವೇಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಲು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪಾದ್ರಿ ರಿಚರ್ಡ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅರಿತವರು ಮಾತ್ರ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪೂರಕ ಯೋಜನೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಮಾಂಡ್ಲಿಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಕೀಲ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮತ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ಗಂಗಾಧರ ಹಿರೇಗುತ್ತಿ, ಸಾಹಿತಿ ಆರ್.ಜಿ. ಗುಂದಿ, ಮೋಹನ ಹಬ್ಬು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-20-340747827</p>