‘ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ’

ಕಾರವಾರ: 'ಕರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದ ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನಾಮ ಹಲವು ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸಾರಿದ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ' ಎಂದು ಪದ್ಮಪುಷ್ಪದ ವೇದಾಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗುರುಕುಲದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಜೋಯಿಸ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಅನುಭವ ಭರಿತವಾದ ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಸಾರಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ವೇದ ರಾಶಿಗಳು ಶಂಕರಚಾರ್ಯರು ರಸಿಚಿಸಿದ ತತ್ವದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ದಿನವನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ದಿನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆ ಶಾಖೆಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಪ್ರಮೋದ ನಾಯ್ಕ, 'ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವ, ಸಂದೇಶ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲವು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಂಗಲಾ ನಾಯ್ಕ, ಶಂಕರ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶಾಂತ ತೊಡೂರಕರ, ವಿಜಯಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗನ್ನಾಥ, ಇತರರು ಇದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>