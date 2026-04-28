ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆ: ವೃದ್ಧಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ಕಾರವಾರ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣದ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂಕೇರಿಯ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರು ₹20.44 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಾಮೋದರ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಟ್ಟ (71) ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿನ ಜಾಹಿರಾತೊಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ₹20 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣಕ್ಕೆ ₹51 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೊದಲು ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಭದ ಮೊತ್ತ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಜೆ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನಂಬಿಸಿ, ದಾಮೋದರ ಅವರಿಂದ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>