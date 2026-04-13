ನೆಲದ ಚರಿತ್ರೆ ಓದದಿರುವುದು ದುರಂತ

ಕಾರವಾರ: 'ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ಸಮುದಾಯ ಎಂದರೆ ಹಬ್ಬು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ ಈ ಸಮುದಾಯದವರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಬರಹಗಾರ ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೆ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಬ್ಬು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಹಬ್ಬು ಅವರು ಬರೆದ 'ಹಬ್ಬು ಸಮುದಾಯ–ಒಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ಅಧ್ಯಯನ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಹಬ್ಬು ಸಮುದಾಯದ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಮೂಡದ ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೃತಿಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಹವ್ಯಕ ತಲೆಮಾರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಬ್ಬು ಸಮುದಾಯ ಮುಂಚಿಗಿಂತ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಮೂಲಸತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಬದುಕಿನ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಹಬ್ಬು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು. ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ, ಬಿದಿರು ಕಳಲೆ ಬಳಸಿದರು. ಹಬ್ಬು ಸಮುದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಕತೆ ಇದೆ. ಕಾಲದ ಕೊಂಡಿಗಳು ಕಳಚುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದದಿರುವುದೇ ಇಂತಹ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ' ಎಂದರು.

ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಶೋಕ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಹಬ್ಬು ಸಮಾಜ ಹವ್ಯಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಸಮಾಜ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ, ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಕೃತಿಕಾರ ಆರ್.ಎಸ್.ಹಬ್ಬು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮುದಾಯದ ಕುರಿತು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ನಮ್ಮದೇ ಸಮುದಾಯದ ಯವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಡಕಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೃತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಮೋಹನ ಹಬ್ಬು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಹಬ್ಬು, ಯಶೋದಾ ಹೆಗಡೆ, ಅರುಣ ಹಬ್ಬು, ರಜತ್ ಕುಮಾರ ಹಬ್ಬು, ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260413-20-58358305