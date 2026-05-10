<p><em>ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಕಾರವಾರ: ಬಿಸಿಲ ಝಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಂಪುಪಾನೀಯ, ಎಳನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಬಿಯರ್ ಹೀರಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 28,702 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿಲ ಝಳದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ದೃತೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮದ್ಯಪಾನ ಪ್ರೀಯರಿಂದ ಬಿಯರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅಬಕಾರಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ಅಬಕಾರಿ ವಲಯಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ 5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 18 ಸಾವಿರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯ ನಿಗಮದ ಉಗ್ರಾಣದಿಂದ ಬಿಯರ್ ಪೂರೈಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'2025ರ ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 5,044 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 28,702 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ಖರ್ಚಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸೆಕೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ವಹಿವಾಟ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 71,158 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿತ್ತು. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 75,260 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 71,164 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣವು 83,467 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಏರಿಕಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 94,585 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವು 77,173ರಷ್ಟು ಇತ್ತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-20-1176796894</p>