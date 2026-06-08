ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಳವು, ಲೋಹದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕಳ್ಳರ ಪಾಲು

<p>ಕಾರವಾರ: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕಳವು ನಡೆದಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಲೋಹದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖದೀಮರು ಒಯ್ದಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಹಬ್ಬುವಾಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ದಾಸಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 50 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ 2 ಘಂಟೆ, ಮಖೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಸನವಾಡಾದ ರಾಮಸತಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ, ಲೋಹದ ಇತರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಮುಖರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಾಜು ₹1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳ ಕಳವು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳವು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-20-125085983</p>