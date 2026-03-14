ಕಾರವಾರ: ಕಪ್ಪು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು

ಕಾರವಾರ: ದೇಶದ ಅಪರೂಪದ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿದ ತೀಳಮಾತಿ ಕಡಲತೀರದ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಮರಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನ ಮಾದರಿಯ ಮರಳು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೀಳಮಾತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಕಡಲತೀರ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 50 ಮೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದದ ಕಡಲತೀರದ ತುಂಬ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಡುಗಪ್ಪು ಮರಳಿನ ರಾಶಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಚೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಮರಳಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮರಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮರಳಿನ ಕಡಲತೀರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ತೀಳಮಾತಿ ಕಡಲತೀರದ ಮೇಲೆ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವವರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಪ್ಪು ಮರಳನ್ನು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸತೀಶ ಸೈಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ತೀಳಮಾತಿ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ತೂಗುಸೇತುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಮರಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡಲತೀರದ ಅಂದ ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದೂ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ತೀಳಮಾತಿ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ಕಡಿದಾದ ಗುಡ್ಡದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಪರ್ವತ ಏರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಸಾಗಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು ಮರಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೊದಲಿನ ಕಡುಕಪ್ಪು ಮರಳಿನ ತೀರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪೂಜಾ ಮಾಹೇಕರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ತೀಳಮಾತಿ ಕಡಲತೀರದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಸಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರ ಕೈವಾಡವೂ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಮರಳು ಒಯ್ಯಲೆಂದೇ ಕೆಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗಾಬೀತವಾಡಾ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ದೂರಿದರು.

ತೀಳಮಾತಿ ಕಡಲತೀರದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಮರಳು ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಕುರುಹು ಕಾಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ದೂರು ಬಂದರೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಶಾ ಜಿ.ಎಸ್ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ

ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ 'ತೀಳಮಾತಿ ಕಡಲತೀರದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಮರಳನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರಕ್ಕೂ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಿಶ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ರೀತಿ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. 'ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಲಾವಾರಸ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಸಾಲ್ಟ್ ರಾಕ್ (ಕಪ್ಪುಶಿಲೆ) ಛಿದ್ರಗೊಂಡು ಕಪ್ಪು ಮರಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕದ್ದೊಯ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಅವು ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಮರಳು ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗಬಹುದು' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.