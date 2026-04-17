ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಲೊಪ್ಪದ ‘ಪಶು ವೈದ್ಯ’: ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಖಾಲಿ

'ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಂಚಾರಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಂದ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಾಹನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜೊಯಿಡಾ, ಹಳಿಯಾಳ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿಂತಿದೆ' ಎಂದರು.