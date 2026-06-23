ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪರಿಕರಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗೇಬಿಯನ್ ವಾಲ್ ಮಾದರಿ

<p><em>ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಕಾರವಾರ: ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿನ ಐಎನ್ಎಸ್ ಚಪಲ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಉದ್ಯಾನ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಪರಿಕರಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೇಬಿಯನ್ ವಾಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ಸಿಆರ್ಝಡ್) ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಗೇಬಿಯನ್ ವಾಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟುಪಲೇವ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವೃತ್ತಾಕಾರ ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮೆಶ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾ ಸೋದ್ಯಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಿಆರ್ಝಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗೇಬಿಯನ್ ವಾಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಆರ್ಝಡ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಿಆರ್ಝಡ್ ಒಂದನೇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗೇಬಿಯನ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದರ ಹೊರಗೆ ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪರಿಸರ ಪೂರಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಿಆರ್ಝಡ್ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-20-1769578110</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>