ಬಾರಾತ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ

<p>ಕಾರವಾರ: ‘ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ ಮದುಮಗನ ಮನೆಗೆ ದಿಬ್ಬಣ (ಬಾರಾತ್) ಸಾಗುವ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ನ ಕಾರವಾರ ಘಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂತಾನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ, ವಿಡಿಯೊಗ್ರಫಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಮದುಮಗನ ಮನೆಗೆ ದಿಬ್ಬಣ ಸಾಗುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊಗ್ರಫಿ, ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್ಗಳು, ವಿಡಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ನಡೆದು, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಕಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ದಿಬ್ಬಣ ನೃತ್ಯ ಮುಗಿಯದ ಪರಿಣಾಮ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಫೋಟೊಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೂರಜ್ ಜೋಗಳೇಕರ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಗೋಸಾವಿ, ಬಾಲಚಂದ್ರ, ಶೈಲೇಶ, ಅನಂತ ಪೈ, ರವಿ ನಾಯ್ಕ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-20-1484474495</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>